fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kapuadi opuści Legię? Chcą go znane kluby

Legia Warszawa ma przed sobą bardzo pracowity okres. W dalszym ciągu nie zakontraktowała trenera, który poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. Dodatkowo, pod znakiem zapytania stoi przyszłość niektórych zawodników. Przesądzone zdaje się być odejście Maxiego Oyedele, a konkretne zainteresowanie wzbudza również Steve Kapuadi.

27-latek był w sezonie 2024/2025 absolutnie czołową postacią defensywy Legii Warszawa. We wszystkich rozgrywkach uzbierał 47 spotkań, pięciokrotnie trafiając do siatki. Z powodzeniem występował zarówno na środku, jak i na lewej stronie formacji obronnej. Jego umowa obowiązuje tylko do 2026 roku i niewiele wskazuje na to, aby doszło do jej przedłużenia. Kapuadiemu znacznie bliżej do wyjazdu z Polski.

Serwis „Africafoot” twierdzi, że Kapuadi ma wielbicieli w najmocniejszych europejskich ligach. Na stole leżą już konkretne oferty, wystosowane przez takie kluby, jak Wolverhampton czy Union Berlin. Starają się one przekonać obrońcę Legii do przeprowadzki.

Wojskowi mają świadomość, że zatrzymanie Kapuadiego graniczy z cudem, dlatego nie będą stawać mu na przeszkodzie. „Africafoot” informuje, że oczekują za to zarobku w postaci aż pięciu milionów euro. Wycena wynika chociażby z faktu, że w ostatnich miesiącach z powodzeniem radził sobie w europejskich pucharach.