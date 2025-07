fot. Mateusz Piotrowski Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Reca jednak w Ekstraklasie? Zgłosiła się Legia

Arkadiusz Reca od trzech tygodni pozostaje wolnym zawodnikiem, gdyż jego umowa ze Spezią wygasła wraz z końcem czerwca. W pewnym momencie realny stał się powrót do Ekstraklasy. Nad porozumieniem pracował Lech Poznań, który wycofał się dopiero na samym finiszu. Piłkarz przeszedł już testy medyczne, ale ich wyniki wzbudziły pewne wątpliwości, więc nie podjęto ryzyka. Kolejorz sięgnął po Joao Moutinho, który w zeszłym sezonie był wypożyczony do Jagiellonii Białystok.

Dla Recy to natomiast szansa, aby zakotwiczyć w innym czołowym polskim klubie. Paweł Gołaszewski na łamach portalu pilkanozna.pl ujawnił, że poważnie zainteresowana tym transferem jest Legia Warszawa. Strony mają prowadzić zaawansowane rozmowy, których efektem może być właśnie porozumienie. Po sprowadzeniu prawego obrońcy oraz napastnika Wojskowi pracują nad kolejnymi wzmocnieniami. Michał Żewłakow zapowiedział, że do klubu dołączyć może jeszcze trzech nowych zawodników.

30-letni Reca ma na koncie 15 występów dla reprezentacji Polski. We Włoszech grał nieprzerwanie od 2018 roku, kiedy to Wisła Płock sprzedała go do Atalanty za niemal cztery miliony euro. W tym czasie reprezentował również takie kluby, jak SPAL czy Crotone. Legia chce sprowadzić Recę mimo posiadania dwóch lewych obrońców w kadrze – Patryka Kuna oraz Rubena Vinagre.