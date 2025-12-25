Legia Warszawa już w styczniu może pozyskać nowego golkipera. Wojskowi mają obserwować zawodnika Fenerbahce. Ertan Süzgün zdradził, że na celowniku stołecznej ekipa znalazł się İrfan Can Eğribayat.

Orange Pics BV/ Alamy Na zdjęciu: Irfan Can Egribayat

Legia szuka bramkarza. Turek trafi do Warszawy?

Marek Papszun rozpoczyna swoje rządy przy Łazienkowskiej. Jednym z pierwszych transferów nowego szkoleniowca Wojskowych może zostać İrfan Can Eğribayat. 27-latek nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w szeregach ekipy ze Stambułu i szuka nowego pracodawcy. Legia Warszawa interesuje się byłym młodzieżowym reprezentantem Turcji, o czym jest przekonany Ertan Süzgün.

Eğribayat, który w szeregach Fenerbahce występuje od sierpnia 2022 roku, nie może liczyć na regularną grę. W tym sezonie wychowanek Adanasporu zanotował tylko sześć spotkań, w tym trzy w Super Lig i trzy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Turek przegrywa rywalizację z Edersonem, co wydaje się dosyć oczywiste. Golkiper sprowadzony z Manchesteru City to niekwestionowana gwiazda Sarı Kanaryalar, czyli Żółtych kanarków.

Co ciekawe, były zawodnik Göztepe miał zostać zaoferowany już kilku zespołom z Ekstraklasy. W gronie zainteresowanych wymienia się takie ekipy, jak Cracovia, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.