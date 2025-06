Gwiazdor Legii Warszawa na celowniku Besiktasu Stambuł!

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Maxi Oyedele na celowniku Besiktasu

Legia Warszawa ma za sobą trudny, wymagający, ale mimo wszystko dość pozytywny sezon. Piłkarze ze stolicy doszli bowiem aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie jednak odpali z Chelsea. Z kolei w PKO Ekstraklasie było już nieco gorzej i finalnie zakończyli sezon na 4. miejscu w stawce. Niemniej udało się wygrać Puchar Polski, a więc Wojskowi będą grać w eliminacjach europejskich pucharów.

Kibice do tej pory nie mogą cieszyć się z transferów do klubu, bo ich po prostu nie ma. Jest jednak zainteresowanie obecnymi piłkarzami Legii Warszawa. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schire na platformie X (dawniej Twitter), Maxi Oyedele znalazł się na celowniku Besiktasu Stambuł. Turecki gigant chce wzmocnić środek pola i reprezentant Polski idealnie do tego pomysłu pasuje.

Maxi Oyedele w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zanotował tylko jedną asystę. 20-letni defensywny pomocnik w przeszłości związany był z młodzieżowymi zespołami Manchesteru United. Na koncie ma także dwa występy w pierwszej reprezentacji Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4 miliony euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

