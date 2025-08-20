Jan Ziółkowski miał żegnać się z Legią Warszawa, a dalej jest jej piłkarzem. Wciąż trwają rozmowy transferowe w jego sprawie. Priorytetem stopera jest AS Roma - potwierdza Fabrizio Romano.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Legia otwarta na rozmowy. Ziółkowski chce do jednego klubu

Jan Ziółkowski cieszy się dużym zainteresowaniem i najprawdopodobniej jeszcze tego lata odejdzie z Legii Warszawa. Jakiś czas temu pojawił się temat przeprowadzki do Serie A. Zgłosiły się po niego Udinese oraz AS Roma, a sam Ziółkowski szybko zdecydował, że chce się przenieść do stolicy Włoch. Rzymianie przystąpili do rozmów z Legią, dogadując się również z zawodnikiem. Wydawało się, że ten transfer faktycznie się wydarzy, ale kilka dni temu zapadła cisza.

Okazuje się, że Roma nie osiągnęła do tej pory porozumienia z Legią Warszawa w kwestii warunków transferu. Nie chodzi ponoć o samą kwotę, ale procent od kolejnej transakcji. Temat jest w zawieszeniu – Ziółkowski dalej gra dla Wojskowych, a inne kluby włączają się do rozmów.

Stołeczny klub jest gotowy na negocjacje z większą liczbą ekip. Ziółkowski utrzymuje natomiast chęć dołączenia do AS Romy. Fabrizio Romano twierdzi, że jest zdeterminowany, aby wylądować właśnie w tej drużynie i nie rozważa innych kierunków.

🚨🇵🇱 Despite Legia Warsaw open to negotiating with more clubs, Jan Ziolkowski insists to go to AS Roma.



The Polish defender has his heart set on move to Roma and deal is still being negotiated with Legia. pic.twitter.com/pzzm9DnZ7e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Oczywiście kontakt między AS Romą a Legią Warszawa nie został zerwany. Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że transfer zostanie sfinalizowany. Ziółkowski w tym sezonie wystąpił siedem razy, a także znalazł się w kadrze meczowej na najbliższą rywalizację z Hibernian w eliminacjach Ligi Konferencji.