Legia otwarta na rozmowy. Ziółkowski chce do jednego klubu
Jan Ziółkowski cieszy się dużym zainteresowaniem i najprawdopodobniej jeszcze tego lata odejdzie z Legii Warszawa. Jakiś czas temu pojawił się temat przeprowadzki do Serie A. Zgłosiły się po niego Udinese oraz AS Roma, a sam Ziółkowski szybko zdecydował, że chce się przenieść do stolicy Włoch. Rzymianie przystąpili do rozmów z Legią, dogadując się również z zawodnikiem. Wydawało się, że ten transfer faktycznie się wydarzy, ale kilka dni temu zapadła cisza.
Okazuje się, że Roma nie osiągnęła do tej pory porozumienia z Legią Warszawa w kwestii warunków transferu. Nie chodzi ponoć o samą kwotę, ale procent od kolejnej transakcji. Temat jest w zawieszeniu – Ziółkowski dalej gra dla Wojskowych, a inne kluby włączają się do rozmów.
Stołeczny klub jest gotowy na negocjacje z większą liczbą ekip. Ziółkowski utrzymuje natomiast chęć dołączenia do AS Romy. Fabrizio Romano twierdzi, że jest zdeterminowany, aby wylądować właśnie w tej drużynie i nie rozważa innych kierunków.
Oczywiście kontakt między AS Romą a Legią Warszawa nie został zerwany. Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że transfer zostanie sfinalizowany. Ziółkowski w tym sezonie wystąpił siedem razy, a także znalazł się w kadrze meczowej na najbliższą rywalizację z Hibernian w eliminacjach Ligi Konferencji.