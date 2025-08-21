Legia zainteresowała się skrzydłowym z Ekstraklasy. Musi wyłożyć 1,5 mln euro!

15:58, 21. sierpnia 2025 16:54, 21. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sebastian Staszewski [X]

Legia Warszawa planuje jeszcze kilka ruchów kadrowych pod koniec okienka. Na radarach dalej znajduje się Capita z Radomiaka Radom. Trzeba jednak za niego wyłożyć poważną sumę - informuje Sebastian Staszewski.

Capita
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Capita

Legia pyta o gwiazdę Radomiaka. Wycena może przerazić

Legia Warszawa pożegnała się już z szansami na Ligę Europy, ale walczy jeszcze o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Nie najlepiej radzi sobie również w rozgrywkach ligowych – w raptem czterech meczach już dwukrotnie straciła punkty. Klub planuje więc rewolucję kadrową na koniec letniego okienka – niewykluczone, że odejdzie kilku piłkarzy, w tym chociażby Kacper Tobiasz, Jan Ziółkowski czy Migouel Alfarela. Należy spodziewać się także kolejnych wzmocnień.

Uwagę Legii od dawna przykuwa Capita, który wyrósł na gwiazdę Radomiaka Radom. Sebastian Staszewski potwierdza, że w ostatnim czasie doszło do rozmów między klubami, których tematem był właśnie transfer skrzydłowego. Nie będzie o to jednak łatwo, bowiem Radomiak ceni tego piłkarza i oczekuje za niego aż 1,5 mln euro. Na ten moment Legia nie jest w stanie zapłacić takich pieniędzy, co oczywiście definitywnie nie przekreśla szans na transfer Capity.

Radomiak w temacie reprezentanta Angoli jest bezwzględny. Nie ma mowy o transferze, jeśli nie uda się spełnić oczekiwań finansowych. Capita otrzymał już tego lata dwie oferty z Turcji, ale zostały odrzucone przez klub z Radomia.

Ten sezon zaczął się bardzo dobrze dla skrzydłowego, który ma już na koncie dwa trafienia. Jest także motorem napędowym ofensywy Radomiaka.