Legia Warszawa udanie rozpoczęła sezon, ale na Łazienkowskiej nie mają wątpliwości, że potrzebne są wzmocnienia, zwłaszcza na pozycji numer "6". Z informacji goal.pl wynika, że jednym z kandydatów do przejścia do Legii jest w tym kontekście piłkarz z Norwegii.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Morten Bjorlo

Dziura po Oyedele

Odejście Maxiego Oyedele do francuskiego Strasbourga sprawiło, że Legia potrzebuje wzmocnienia na pozycji numer „6”. Zgodnie przyznawali to dyrektor sportowy klubu, czyli Michał Żewłakow, a także współpracujący z nim Fredi Bobić. Obaj panowie potwierdzili taką potrzebę w rozmowie z dziennikarzami w ubiegłym tygodniu.

Od tego czasu w kontekście Legii pojawiło się kilka nazwisk jeśli chodzi o tę pozycję. Mówiło się o Damianie Szymańskim z AEK Ateny, czy Duńczyku Solbakkenie, piłkarzu Sparty Praga. Tymczasem do goal.pl dotarły wieści, że w Legii pojawił się temat Mortena Bjorlo.

Oglądaj program transferowy „Nasz News” (VIDEO)

2024 rok? Top!

To 29-letni pomocnik z Norwegii, który obecnie jest piłkarzem tureckiego Konyasporu. Trafił tam z Fredrikstad, z którym w 2024 roku sięgnął po puchar kraju. W trakcie kariery Bjorlo reprezentował między innymi barwy Rosenborga. Do Turcji trafił niedawno, a jego umowa obowiązuje do 2027 roku.



Zdecydowanie najlepszy w jego karierze był wspomniany 2024 rok. W lidze norweskiej rozegrał wtedy 28 meczów, w których strzelił 10 goli. Jak na defensywnego pomocnika, to bardzo dobry wynik.