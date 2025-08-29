Z Legii na Stadio Olimpico. Polak na testach w Rzymie

Jan Ziółkowski bardzo blisko transferu do AS Romy
Legia Warszawa trakcie obecnego okna transferowego rozstała się się już m.in. z Maxim Oyedele, Ryoką Morishitą, Maciejem Kikolskim, Markiem Gualem i Jordanem Majchrzakiem. Teraz wszystko wskazuje na to, że szeregi stołecznego klubu opuści również Jan Ziółkowski.
Znany insider przekazał w serwisie X, że młody obrońca udał się już na testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z AS Romą. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Polak rozpocznie nowy etap kariery w Serie A.
20-latek ma podpisać umowę do 2030 roku. O miejsce w składzie rzymskiej drużyny będzie rywalizował m.in. z Evanem Ndicką, Gianlucą Mancinim czy Mario Hermoso. Ziółkowski stanie się jednocześnie kolejnym Polakiem w barwach Giallorossich – w przeszłości grali tam m.in. Nicola Zalewski i Łukasz Skorupski. Tymczasem Zbigniew Boniek sięgnął z Romą po Puchar Włoch w 1986 roku.
Stołeczna ekipa rozpoczęła sezon 2025/2026 od zwycięstwa z Bologną (1:0). W najbliższy weekend zmierzy się natomiast w drugiej kolejce Serie A z beniaminkiem z Pizy, który na inaugurację zremisował z Atalantą (1:1).
Ziółkowski to młodzieżowy reprezentant Polski, wyceniany obecnie na mniej więcej cztery miliony euro. W tym sezonie rozegrał dziewięć spotkań w barwach Legii, notując jedną asystę.
