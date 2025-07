Legia szuka następcy Oyedele. Na radarze piłkarz Sparty Praga

Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Markus Solbakken w kręgu zainteresowań Legii Warszawa

Legia Warszawa, choć w rewanżu z FK Aktobe miała duże problemy, to ostatecznie odniosła drugie zwycięstwo, dzięki czemu awansowała do 2. rundy eliminacji Ligi Europy. W kolejnym etapie czeka ich dwumecz z Banikiem Ostrawa. Warto zaznaczyć, że w obu meczach z zespołem z Kazachstanu nie wystąpił Maxi Oyedele. Reprezentant Polski został sprzedany do Strasbourga, grającego w Ligue 1.

W związku z odejściem pomocnika Wojskowi rozważają transfer kogoś w jego miejsce. Kandydat, który znalazł się pod obserwacją legionistów, w minionym sezonie rozegrał kilka spotkań w Lidze Mistrzów. Jak informuje serwis Meczyki.pl w Warszawie bacznie obserwują zawodnika Sparty Praga – Markusa Solbakkena. 24-latek byłby dużym wzmocnieniem środka pola.

Markus Solbakken to wychowanek norweskiego HamKam. W rodzimej lidze grał również w barwach Stabaek i Viking. W styczniu 2024 roku zdecydował się na zagraniczny transfer, przechodząc do Sparty Praga za ponad 2 miliony euro. U naszych południowych sąsiadów nie zrobił jednak dużej kariery, ale udało mu się uzbierać 39 spotkań, z czego 7 w ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Drugą część poprzedniej kampanii spędził na zapleczu Serie A, gdzie był wypożyczony do Pisy. Na swoim koncie ma również jeden mecz w reprezentacji Norwegii.

Kibice stołecznego klubu na pierwszy mecz w Ekstraklasie w sezonie 2025/2026 muszą jeszcze poczekać. Legia zdecydowała się przełożyć mecz z Piastem Gliwice w ramach 1. kolejki. Następne spotkanie rozegrają dopiero w czwartek (24 lipca) z Banikiem Ostrawa.