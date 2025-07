Oyedele odszedł z Legii Warszawa. Jest oficjalne potwierdzenie

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Maximillian Oyedele

Oyedele zawodnikiem RC Strasbourg

Maximilian Oyedele zakończył swoją przygodę z Legią Warszawa. RC Strasbourg zdecydował się wpłacić klauzulę wykupu zawartą w kontrakcie zawodnika, wynoszącą sześć milionów euro. Informację o transferze we wtorek przekazał Fabrizio Romano.

Część tej kwoty, dokładnie 40 procent, trafi do Manchesteru United, z którego pomocnik trafił do Polski. Legia nie zapłaciła za Oyedele żadnej kwoty odstępnego, pozyskując go latem 2024 roku. Teraz, po udanym sezonie, stołeczny klub inkasuje 2,4 miliona euro zysku.

W środę natomiast oficjalny komunikat w sprawie transferu Oyedele przekazała Legia Warszawa. Zawodnik podpisał umowę z RC Strasbourg do 30 czerwca 2030 roku, a wcześniej przeszedł pozytywnie testy medyczne.

Defensywny pomocnik Legii Warszawa Maximillian Oyedele odszedł z klubu i podpisał pięcioletni kontrakt z francuskim RC Strasbourg.



Maxi, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze!



Szczegóły ➡️ https://t.co/NmfUFsUTbl pic.twitter.com/HQrzixfsgu — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 16, 2025

Oyedele rozegrał w barwach Legii 24 mecze, notując jedną asystę. Jesienią zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Z drużyną Wojskowych sięgnął po Puchar Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, zapisując się w pamięci kibiców jako jedno z objawień sezonu.

RC Strasbourg poprzednią kampanię Ligue 1 zakończył na wysokim siódmym miejscu. Dla młodego zawodnika niewątpliwie jest to duży awans sportowy.

Zobacz również: Pogoń chce przedłużyć kontrakt Koulourisa. Oto szczegóły oferty [NASZ NEWS]