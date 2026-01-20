Legia dostała jasny sygnał. Piątkowski przekazał decyzję ws. przyszłości

Kamil Piątkowski był łączony z odejściem z Legii Warszawa. Piłkarz rozwiał wszelkie wątpliwości w rozmowie z TVP Sport.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Piątkowski nie chce opuszczać Legii

W ostatnich tygodniach wokół Kamila Piątkowskiego pojawiło się sporo transferowych spekulacji. Media w Holandii sugerowały, że obrońca Legii Warszawa znalazł się na radarze Feyenoordu Rotterdam. Sam zawodnik szybko uciął te doniesienia i dał klubowi jasny sygnał co do swoich planów.

Piątkowski podkreślił, że nie zamierza odchodzić z Legii i dobrze czuje się przy Łazienkowskiej. Zwrócił uwagę na stabilną sytuację kontraktową oraz na współpracę z Markiem Papszunem, którego dobrze zna z wcześniejszych lat. To właśnie ten aspekt ma dla niego duże znaczenie przy dalszym rozwoju.

– Na pewno nie zamierzam odchodzić z Legii. Czuję się w klubie bardzo dobrze, a trenerem został Marek Papszun, z którym znam się z przeszłości – powiedział Piątkowski w rozmowie z TVP Sport.

25-letni stoper trafił do Legii latem z Red Bulla Salzburg i od razu stał się ważnym ogniwem zespołu. Wcześniej zbierał doświadczenie, grając m.in. w Lidze Mistrzów oraz podczas wypożyczenia do tureckiej Kasimpasy. Jego umowa z warszawskim klubem obowiązuje do 2029 roku, a to dodatkowo wzmacnia pozycję Legii w kontekście ewentualnych rozmów transferowych.