Legia chce węgierski talent. To 15-letni napastnik

Legia Warszawa chciałaby pozyskać jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na Węgrzech. Na jej celowniku znalazł się nowiem niejaki Timot Farkas, który ma raptem 15 lat, o czym poinformował serwis "nb1.hu".

Utalentowany piłkarz na radarze Legii

Legia Warszawa w tym sezonie rozczarowuje i właściwie trudno mówić o czymkolwiek pozytywnym w barwach Wojskowych w ostatnich miesiącach. Dlatego też zadanie postawione przed Markiem Papszunem z jednej strony wydaje się trudne, bowiem musi wyciągnąć zespół z największego od lat kryzysu, a z drugiej gorzej po prostu już być nie może.

Nowy szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że stworzenie odpowiednich warunków pod jego filozofię gry będzie wymagało sporo czasu, ale nadal liczy, że zimą uda się przeprowadzić kilka transferów. Jednym z priorytetów jest nowy napastnik. Ostatnio w tym temacie z klubem łączony było jedno nazwisko. Teraz z kolei węgierskie media informują o drugim, ale należy zaznaczyć, że to raczej wzmocnienie zespołu rezerw.

Według informacji przekazanych przez serwis „nb1.hu”, Legia Warszawa chciałaby pozyskać niejakiego Timota Farkasa, a więc raptem 15-letniego napastnika, który uchodzi za jeden z największych talentów tamtejszego futbolu. Naturalnie z racji wieku trudno mówić o szczegółach, ale w tym sezonie dla akademii Meszoly Focisuli ma 26 bramek w 16 meczach. Poza tym z powodzeniem reprezentuje młodzieżowe reprezentacje swojego kraju.

Jak można się domyśleć, Legia Warszawa nie jest jedynym klubem, który jest zainteresowany sprowadzeniem tego gracza. Timot Farkas wyróżnia się m.in. dobrą grą w powietrzu oraz umiejętnością wykończenia sytuacji.

