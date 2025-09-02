Legenda Premier League zagra w Serie A! Sensacyjny ruch stał się faktem

00:01, 2. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  US Cremonese

Jamie Vardy nie składa broni. 38-latek pożegnał się z ukochanym Leicester City i oficjalnie przenosi się do Włoch. Legenda Premier League zagra w beniaminku Serie A.

Jamie Vardy
MatchDay Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jamie Vardy

Vardy zagra we Włoszech

Ten ruch bez wątpienia można zakwalifikować do kategorii „najbardziej nieoczekiwane transfery letniego okienka 2025”. Gdy Jamie Vardy ogłosił swoje pożegnanie z Leicester City, wydawało się, że ma trzy opcje – zakończyć karierę (najmniej prawdopodobna), pozostać w Anglii i przeprowadzić się do USA. Jednak okazało się, że 38-latek wcale nie zamierza słuchać głosu tłumu.

Nowym klubem króla strzelców Premier League z sezonu 19/20 został… beniaminek Serie A. Rewelacyjny beniaminek, co warto zaznaczyć. US Cremonese to jedna z czterech ekip włoskiej elity, która po dwóch meczach ma na koncie punkty. Podopieczni Davide Nicoli pokonali 2:1 AC Milan i 3:2 Sassuolo. Obecnie plasują się na 3. miejscu.

Vardy podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. W porozumieniu zwarto możliwość przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Jednak ten punkt obwarowany jest konkretnym warunkiem i dotyczy on utrzymania Grigiorossich w Serie A.

