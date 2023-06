fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Kontrakt Jordiego Alby z FC Barceloną został przedwcześnie rozwiązany za porozumieniem stron

Hiszpan najprawdopodobniej opuści Europę i skorzysta z lukratywnej propozycji

Obrońca prowadzi rozmowy z Interem Miami, gdzie przenosi się już Leo Messi

Alba i Messi znów razem?

FC Barcelona pożegnała się ze swoimi weteranami. Camp Nou zdecydował się opuścić nie tylko Sergio Busquets, lecz również Jordi Alba, którego kontrakt został przedwcześnie rozwiązany za porozumieniem stron.

Teraz Hiszpana czeka bardzo ważny wybór. Pomimo sporego zainteresowania, najprawdopodobniej nie będzie on kontynuował kariery w Europie, bowiem skorzysta z lukratywnej oferty i zmieni kontynent. Fabrizio Romano poinformował, że prowadzi on zaawansowane rozmowy z Interem Miami.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna Alba deklarował, że pragnie ponownie zagrać z Leo Messim i wierzy, że ten wróci do FC Barcelony. Obaj ostatecznie mogą ponownie spotkać się na boisku, lecz w Major League Soccer. Argentyńczyk kilka dni temu potwierdził, że po wygaśnięciu kontraktu z PSG trafi właśnie do Interu Miami.

Nie jest to jedyna propozycja na stole Alby, gdyż kuszą go również dwa kluby z Arabii Saudyjskiej. Ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu.

