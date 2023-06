fot. PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Po stracie Sergio Busquetsa FC Barcelona chce ściągnąć na Camp Nou nowego pomocnika

W mediach przewinęło się dotychczas wiele nazwisk, w tym między innymi Sofyana Amrabata

Marokańczyk ma dość czekania na ruch Blaugrany i planuje skorzystać z innej opcji

Gwiazda mundialu obierze inny kierunek

Xavi Hernandez długo naciskał na zatrzymanie Sergio Busquetsa na Camp Nou. Gdy stało się jasne, że jego przyszłość jest poza klubem, FC Barcelona rozpoczęła intensywne poszukiwania następcy weterana.

Na liście życzeń widnieje wiele nazwisk. Wśród głównych kandydatów wymieniano Martina Zubimendiego i Joshuę Kimmicha, choć obaj wydają się być poza zasięgiem.

Dla Dumy Katalonii priorytetem stało się namówienie na przenosiny Ilkaya Gundogana. Jego wygasający kontrakt z Manchesterem City wciąż nie został przedłużony, a co więcej – miał on nawet dojść do porozumienia z Blaugraną.

Wobec tych informacji cierpliwość traci Sofyan Amrabat, który od dawna marzy o przeprowadzce na Camp Nou. Fiorentina ustaliła za niego cenę w okolicach 30 milionów euro, co dla FC Barcelony jest kwotą przekraczającą możliwości. Marokańczyk ma dość czekania i najprawdopodobniej obierze inny kierunek. Zdaniem “Mundo Deportivo”, może on liczyć na poważne zainteresowanie Tottenhamu, Atletico Madryt czy Bayernu Monachium.

Zobacz również: Mocny wpis Kyliana Mbappe. “To kłamstwa”