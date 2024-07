Lechia sfinalizowała transfer z udziałem szwedzkiego talentu

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karl Wendt

Karl Wendt został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk to ekipa, która z pierwszego miejsca w Fortuna 1 Lidze awansowała do PKO BP Ekstraklasy. Tym samym Biało-zieloni po zaledwie roku wrócili do elity. Tymczasem władze klubu po uregulowaniu zaległości zaczęli znów zbrojenie na nowy sezon. Klub właśnie pozyskał nowego defensora.

“Nasz klub ma przyjemność ogłosić, że doszedł do porozumienia ze szwedzkim klubem Trelleborgs FF w sprawie transferu Karla Wendta, który związał się z Lechią umową na najbliższe 4 lata” – przekazano w wiadomości opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej Lechii.

19-latek to wychowanek Trelleborgs. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 13 spotkaniach w Superettan. Na boisku zawodnik spędził 677 minut. Rynkowa wartość Wendta kształtuje się dzisiaj w wysokości 250 tysięcy euro.

Lechia do ligowego grania wróci w najbliższy piątek. Gdańszczanie zmierzą się o godzinie 20:30 ze Śląskiem Wrocław. Tym samym Biało-zieloni od meczu wyjazdowego zaczną rywalizację w trakcie kampanii 2024/2025. Z kolei tydzień później Lechia zmierzy z Motorem Lublin. W tym przypadku zespół Szymona Grabowskiego zaliczy pierwszy występ w PKO BP Ekstraklasie w elicie po wywalczeniu awansu. Spotkanie zaplanowane jest na 26 lipca na godzinę 20:30.

