Randal Kolo Muani i Goncalo Ramos na wylocie z Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w trakcie letniego okna transferowego musi pogodzić się z faktem, że w klubie nie ma już Kyliana Mbappe. Francuski zawodnik zdecydował się na kontynuowanie kariery w Realu Madryt. Tym samym ekipa z siedzibą na Parc des Princes stoi przed wyzwaniem zastąpienia aktualnego wicemistrza świata. Ciekawe wieści w sprawie przekazał serwis RMC Sport.

Źródło przekonuje, że władze PSG są wciąż poważnie zainteresowane pozyskaniem Victora Osimhena. Tym bardziej że sam zawodnik jest otwarty na przeprowadzkę z SSC Napoli do ekipy z Ligue 1. Aby transakcja mogła zostać zrealizowana, to jednak w klubie z Paryża musi zostać zrobione miejsca dla 25-latka, Realny scenariusz zakłada zatem, że co najmniej dwóch ofensywnych graczy będzie musiało rozstać się z gigantem ligi francuskiej.

PSG musiałoby sprzedać Randala Kolo Muaniego i Goncalo Ramosa, daje do zrozumienia RMC Sport. Francuski napastnik trafił do francuskiej ekipy z Eintrachtu Frankfurt we wrześniu 2023 roku za 95 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość Kolo Muaniego wynosi 45 milionów euro. Z kolei Portugalczyk trafił do PSG w sierpniu 2023 roku. Najpierw na wypożyczenie z Benfiki Lizbona. Tymczasem w styczniu tego roku władze paryskiego klubu podjęły decyzję o sfinalizowaniu transferu definitywnego z udziałem zawodnika, wykładając 65 milionów euro. Obecnie piłkarz jest wyceniany na 50 milionów euro.

