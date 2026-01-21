Lechia ma nowego defensora. Transfer prosto z Włoch

Lechia Gdańsk ma na swoim pokładzie nowego defensora. Do zespołu Johna Carvera ma trafić Indrit Mavraj z SSC Bari. Obrońca podpisał z polskim zespołem umowę do 30 czerwca 2030 roku.

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Indrit Mavraj wzmocnił Lechię Gdańsk

Lechia Gdańsk ma za sobą udaną jesień. Podopieczni Johna Carvera jednak zeszli na przerwę zimową dopiero na 13. lokacie w tabeli PKO Ekstraklasy. Niska pozycja miała związek z karą odjęcia punktów, jaką otrzymała przed sezonem drużyna. Biało-Zieloni chcą również w rundzie wiosennej imponować formą, a do tego potrzebne będą transfery. Klub dokonał już jednego zimowego wzmocnienia.

Tymczasem Lechia Gdańsk przekazała ważne informacje. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Indrita Mavraja, który dotychczas był związany z włoskim SSC Bari. Młody Kosowianin przeniósł się do polskiego zespołu na zasadzie transferu definitywnego, podpisując umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2030 roku.

Indrit Mavraj to niewątpliwie nadzieja Kosowa. 19-latek ma już na swoim koncie debiut w młodzieżowej reprezentacji do lat 21. Defensor przez dwa lata występował we włoskich akademiach. Najpierw w Genoi, a później w SSC Bari, z którym był związany do dziś. Przygoda zawodnika na Półwyspie Apenińskim jednak nie była udane, ale do piłkarza rękę postanowiła wyciągnąć Lechia Gdańsk.

Indrit Mavraj w obecnym sezonie Serie B tylko raz pojawił się boisku. Pobyt defensora SSC Bari na placu gry trwał zaledwie dziewięć minut. Zawodnik częściej występował w młodzieżowym zespołu z Italii.