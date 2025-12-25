Lechia Gdańsk oczekuje fortuny. Lider strzelców dostał ofertę

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia poczeka ze sprzedażą do lata? Nowa umowa dla gwiazdy

Lechia Gdańsk wydostała się z poważnych tarapatów i zimuje poza strefą spadkową. Mimo ujemnych punktów na starcie kampanii, finalnie ekipa Johna Carvera zebrała ich na tyle, by wyprzedzić aż pięć drużyn. Ogromna w tym zasługa Tomasa Bobcka, który z 13 bramkami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców Ekstraklasy i ma spore szanse na zdobycie korony. Zależy to jednak od jego przyszłości, gdyż zainteresowanie jego transferem jest ogromne, a kluby zgłoszą się po niego już tej zimy.

Mimo poważnych problemów finansowych, Lechia nie jest zdecydowana na sprzedaż piłkarza w trakcie sezonu. Do transferu z jego udziałem najprawdopodobniej miałoby dojść dopiero latem. „WP Sportowe Fakty” informuje o możliwości odejścia zimą, jedynie w przypadku szalonej oferty, której nie będzie dało się odrzucić. Chodzi o kwotę w okolicach 10 milionów euro.

Sam Bobcek nie spieszy się ze zmianą otoczenia i jest skłonny pozostać do lata, tak aby mieć na stole jeszcze lepsze opcje. W tej chwili Lechia chciałaby się jeszcze zabezpieczyć i przedłużyć z nim obowiązującą do 2027 roku umowę. Wiązałoby się to oczywiście z dużą podwyżką dla zawodnika, natomiast klub ustawiłby się w znacznie lepszej pozycji negocjacyjnej i mógłby zażądać po sezonie jeszcze większych pieniędzy.

24-latek miał okazję zadebiutować w listopadzie w reprezentacji Słowacji, a nawet zdobyć swoją premierową bramkę. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.