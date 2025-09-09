Lech wydał na transfery majątek. Rząsa potwierdził kwotę

16:06, 9. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Meczyki.pl

Lech Poznań tego lata nie oszczędzał na transferach. Do klubu trafiło kilku ciekawych piłkarzy, którzy mają podnieść jakość mistrzów Polski. Tomasz Rząsa na kanale "Meczyki.pl" potwierdził kwotę wydanych ośmiu milionów euro.

Tomasz Rząsa
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Lech wydał ponad osiem milionów na nowych piłkarzy

Lech Poznań tego lata dokonał kilku bardzo ciekawych transferów. Kolejorz zmuszony był do wielu ruchów z różnych powodów. Z jednej strony z klubem pożegnał się chociażby Afonso Sousa, z drugiej spora liczba piłkarzy odniosła na początku kampanii groźne urazy, które powodują, że zabraknie ich w najbliższym czasie. W końcu przecież Kolejorz będzie grał na trzech frontach i walczył o obronę mistrzostwa Polski, a więc konieczna jest jeszcze większa jakość i głębia kadry.

Ogólnie gdy spojrzymy na zamknięte już okienko transferowe w PKO Ekstraklasie, to kilka klubów z pewnością wykonało równie ciekawe transfery co Lech Poznań. Kolejorz jest jednak w czołówce wydatków na nowe twarze, bowiem wiadomo, że kwoty te zbliżają się do 10 milionów euro. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy klubu potwierdził w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”, że tego lata wydano ponad 8 mln euro na wszystkie ruchy, co zasugerował w pytaniu Dawid Dobrasz.

Wydaliśmy naprawdę dużo. Po pierwsze – same kwoty transferowe, ale trzeba pamiętać, że transfer to nie tylko porozumienie z klubem. To także negocjacje z agencjami menedżerskimi, rozmowy z zawodnikami, premie za podpisanie kontraktu. Biorąc to wszystko pod uwagę, podane przez Ciebie kwoty się zgadzają – powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań.

