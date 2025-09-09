Lech wydał na transfery majątek. Rząsa potwierdził kwotę

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Lech wydał ponad osiem milionów na nowych piłkarzy

Lech Poznań tego lata dokonał kilku bardzo ciekawych transferów. Kolejorz zmuszony był do wielu ruchów z różnych powodów. Z jednej strony z klubem pożegnał się chociażby Afonso Sousa, z drugiej spora liczba piłkarzy odniosła na początku kampanii groźne urazy, które powodują, że zabraknie ich w najbliższym czasie. W końcu przecież Kolejorz będzie grał na trzech frontach i walczył o obronę mistrzostwa Polski, a więc konieczna jest jeszcze większa jakość i głębia kadry.

Ogólnie gdy spojrzymy na zamknięte już okienko transferowe w PKO Ekstraklasie, to kilka klubów z pewnością wykonało równie ciekawe transfery co Lech Poznań. Kolejorz jest jednak w czołówce wydatków na nowe twarze, bowiem wiadomo, że kwoty te zbliżają się do 10 milionów euro. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy klubu potwierdził w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”, że tego lata wydano ponad 8 mln euro na wszystkie ruchy, co zasugerował w pytaniu Dawid Dobrasz.

– Wydaliśmy naprawdę dużo. Po pierwsze – same kwoty transferowe, ale trzeba pamiętać, że transfer to nie tylko porozumienie z klubem. To także negocjacje z agencjami menedżerskimi, rozmowy z zawodnikami, premie za podpisanie kontraktu. Biorąc to wszystko pod uwagę, podane przez Ciebie kwoty się zgadzają – powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań.

