Lech Poznań wycenił swoją gwiazdę. Zgadza się na transfer

07:41, 5. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Lech Poznań przygotowuje się do sprzedaży czołowego piłkarza. "Fakt" informuje, że Bartosz Mrozek otrzymał zgodę na transfer podczas letniego okienka. Kolejorz wycenił bramkarza.

Piłkarze Lecha
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha

Mrozek wyceniony. Tyle chce zarobić Lech

Lech Poznań walczy w tym sezonie o najwyższe cele. W środę wypisał się z gry o Puchar Polski, ale wciąż ma duże szanse na zdobycie mistrzostwa Polski, a do tego występuje w rozgrywkach Ligi Konferencji. Klub planuje już natomiast działania pod kątem letniego okienka i przyszłej kampanii. „Fakt” ujawnia, że jedna z gwiazd może opuścić Ekstraklasę.

Chodzi o Bartosza Mrozka, który od lat prezentuje wysoki poziom. Choć w oczach kibiców ten sezon nie jest dla niego aż tak udany, wciąż jest ważnym punktem drużyny i czołowym bramkarzem całej Ekstraklasy. Wydaje się, że to mogą być jego ostatnie miesiące w barwach Lecha. Poznaniacy są gotowi na sprzedaż 24-latka podczas letniego okienka transferowego.

Sam Mrozek uważa, że to odpowiedni moment, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i spróbować się za granicą. Kolejorz nie będzie go blokował, a zamiast tego zgodzi się na sprzedaż, oczywiście w przypadku odpowiedniej oferty.

Z informacji „Faktu” wynika, że wycena Mrozka sięga 4-5 milionów euro. Lech może go sprzedać nieco taniej, o ile na taki ruch będzie naciskał sam bramkarz.

Mrozek rozegrał w tym sezonie 40 spotkań i jedenaście razy cieszył się z czystego konta. W sumie dla Lecha zaliczył już 108 występów. Był jednym z bohaterów minionej kampanii, podczas której Kolejorz zdobył mistrzostwo Polski.