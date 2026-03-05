Lech Poznań wycenił swoją gwiazdę. Zgadza się na transfer

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha

Mrozek wyceniony. Tyle chce zarobić Lech

Lech Poznań walczy w tym sezonie o najwyższe cele. W środę wypisał się z gry o Puchar Polski, ale wciąż ma duże szanse na zdobycie mistrzostwa Polski, a do tego występuje w rozgrywkach Ligi Konferencji. Klub planuje już natomiast działania pod kątem letniego okienka i przyszłej kampanii. „Fakt” ujawnia, że jedna z gwiazd może opuścić Ekstraklasę.

Chodzi o Bartosza Mrozka, który od lat prezentuje wysoki poziom. Choć w oczach kibiców ten sezon nie jest dla niego aż tak udany, wciąż jest ważnym punktem drużyny i czołowym bramkarzem całej Ekstraklasy. Wydaje się, że to mogą być jego ostatnie miesiące w barwach Lecha. Poznaniacy są gotowi na sprzedaż 24-latka podczas letniego okienka transferowego.

Sam Mrozek uważa, że to odpowiedni moment, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i spróbować się za granicą. Kolejorz nie będzie go blokował, a zamiast tego zgodzi się na sprzedaż, oczywiście w przypadku odpowiedniej oferty.

Z informacji „Faktu” wynika, że wycena Mrozka sięga 4-5 milionów euro. Lech może go sprzedać nieco taniej, o ile na taki ruch będzie naciskał sam bramkarz.

Mrozek rozegrał w tym sezonie 40 spotkań i jedenaście razy cieszył się z czystego konta. W sumie dla Lecha zaliczył już 108 występów. Był jednym z bohaterów minionej kampanii, podczas której Kolejorz zdobył mistrzostwo Polski.