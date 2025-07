Lech Poznań szykuje transferowy hit tuż przed walką o Ligę Mistrzów

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Luis Palma ma zostać zawodnikiem Lecha Poznań

Lech Poznań na starcie nowego sezonu rozczarowuje swoich kibiców. Mistrz Polski najpierw przegrał mecz o Superpuchar z Legią Warszawa (1:2), a następnie uległ Cracovii aż 1:4 w inauguracyjnej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniem składu. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

„Luis Palma zamelduje się w Poznaniu w niedzielę. W poniedziałek testy medyczne. 25-latek leci do Polski z Hondurasu. Możliwe, że uda się go zgłosić na II rundę el. Ligi Mistrzów” – brzmi wiadomość opublikowana przez dziennikarza na platformie X.

ℹ️ Luis Palma zamelduje się w Poznaniu w niedzielę. W poniedziałek testy medyczne. 25-latek leci do Polski z Hondurasu. Możliwe, że uda się go zgłosić na II rundę el. Ligi Mistrzów. pic.twitter.com/BhtV5rkYcY — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 19, 2025

25-latek to zawodnik Celticu, mający umowę ważną ze szkockim klubem do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość Luisa Palmy wynosi z kolei trzy miliony euro. Jeśli ruch z udziałem zawodnika dojdzie do skutku, to o miejsce w składzie Honduranin może rywalizować między innymi z takimi graczami jak: Leo Bengtsson czy Mikaelem Ishakiem i Filipem Szymczakiem.

W poprzednim sezonie Palma wystąpił w 24 meczach, w tym także w rozgrywkach europejskich. Zanotował jednego gola i jedną asystę.

Tymczasem już we wtorkowy wieczór Lech rozegra u siebie pierwsze spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Breidablik. Początek meczu o godzinie 20:30. Rewanż zaplanowano na tydzień później.

