Lech Poznań sięgnie głębiej do kieszeni. Tyle może kosztować nowy napastnik

16:50, 21. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki.pl

Lech Poznań tego lata zamierza jeszcze pozyskać jakościowego napastnika. Kandydatów nie brakuje, a Tomasz Włodarczyk ujawnia, ile może zapłacić.

Piłkarze Lecha Poznań
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech szuka rywala dla Ishaka. Wyda dużą kasę

Lech Poznań na pewno nie dostanie się do Ligi Mistrzów, ale pozostaje jeszcze w grze o Ligę Europy. Tego lata drużyna została poważnie wzmocniona, lecz na nieszczęście klubu, kilku piłkarzy jest niezdolnych do gry z powodów zdrowotnych. Na nową gwiazdę wyrasta natomiast Luis Palma, którego udało się wypożyczyć z Celticu. Kolejorz zrealizował już znaczną większość swoich planów transferowych. Priorytetem od tygodni jest pozyskanie napastnika, który stworzy godną konkurencję dla Mikaela Ishaka. Docelowo może być również jego następcą.

W klubie przyznają, że jednym z kandydatów do zasilenia ofensywy jest Ibrahim Diabate z Allsvenskan GAIS. Opcji jest oczywiście więcej, ale to nazwisko sugeruje, jaką kwotę Lech planuje przeznaczyć na nowego snajpera. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl potwierdził, że koszt takiego transferu mógłby przekroczyć dwa miliony euro. Poznaniakom zależy przede wszystkim na jakości zawodnika, który do nich dołączy.

POLECAMY TAKŻE

Niels Frederiksen
Lech Poznań dotknięty kontuzjami. Poznaliśmy skład mistrza Polski
Piłkarze Lecha Poznań
Lech Poznań sięgnie głębiej do kieszeni. Tyle może kosztować nowy napastnik
Logo Ligi Europy
Przestańmy bać się Ligi Europy. Polska piłka musi zrobić krok naprzód

O transfer Diabate łatwo nie będzie, gdyż interesują się nim więcej zespołów. Lech musi konkurować chociażby z francuskim Auxerre.

Kibice nie są zadowoleni z początku sezonu w wykonaniu Kolejorza. W czterech meczach ligowych piłkarze potknęli się już dwukrotnie, a dodatkowo w rywalizacji z Crveną zvezdą byli dużo słabsi.