Lech Poznań z komunikatem ws. Filipa Szymczaka. Napastnik odchodzi

Lech Poznań poinformował, że Filip Szymczak sezon 2025/2026 spędzi na wypożyczeniu w Royal Charleroi. Klub z Belgii posiada opcję wykupu napastnika. Dla Kolejorza rozegrał 120 spotkań.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Filip Szymczak

Filip Szymczak odszedł na wypożyczenie do Charleroi

Lech Poznań w środę przekazał informacje, o których było głośno przez ostatnie dni. Z klubem pożegnał się wychowanek akademii – Filip Szymczak. 23-latek najbliższy sezon spędzi w Belgii, gdzie w ramach wypożyczenia zasili Royal Charleroi. Klub z Jupiler Pro League zagwarantował sobie prawo wykupu napastnika, lecz kwota nie została podana do wiadomości publicznej.

Napastnik spędził w Poznaniu niemal całą karierę z wyjątkiem sezonu 2021/2022 oraz rundy wiosennej w poprzedniej kampanii. W tym czasie przebywał na wypożyczeniu w innym polskim zespole – GKS-ie Katowice. Przygodę z Dumą Wielkopolski zakończył z dorobkiem 12 goli i 11 asyst w 120 meczach we wszystkich rozgrywkach.

„Filip Szymczak sezon 2025/26 spędzi na wypożyczeniu w Royal Charleroi. Belgowie posiadają opcję wykupu naszego wychowanka. Filip, trzymamy za Ciebie mocno kciuki!” – napisał Lech Poznań w mediach społecznościowych.

Charleroi, czyli nowy klub byłego reprezentanta Polski do lat 21 to 7. drużyna poprzedniego sezonu. W trwających rozgrywkach grali w eliminacjach Ligi Konferencji, lecz odpadli w 2. rundzie, przegrywając dwumecz ze szwedzkim Hammarby.

Przez moment Szymczak był łączony z Jagiellonią Białystok. W grę wchodziła możliwa wymiana z dopłatą w zamian za Afimico Pululu. Ostatecznie temat upadł. W nowym klubie będzie miał okazję do debiutu już 14 września w starciu z Cercle Brugge.