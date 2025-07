Transferowy konkret Lecha. Zawodnik już grał w Polsce

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Joao Moutinho został nowym zawodnikiem Lecha Poznań

Lech Poznań, po zdobyciu mistrzostwa Polski, obrał strategię opartą na pozyskiwaniu sprawdzonych zawodników. Kolejorz sfinalizował już transfery Mateusza Skrzypczaka i Roberta Gumnego. W środę, 16 lipca, ogłosił zakontraktowanie kolejnego defensora.

„Joao Moutinho jest czwartym letnim nabytkiem Lecha Poznań. Lewy obrońca, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok, dołącza do Kolejorza w ramach transferu definitywnego. Portugalczyk podpisał dwuletni kontrakt” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Lecha.

27-latek pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Sportingu. Do polskiej ligi trafił latem ubiegłego roku ze Spezii Calcio, a Jagiellonia wypożyczyła go na rok. Portugalczyk pozostawił po sobie dobre wrażenie na boiskach PKO BP Ekstraklasy, co skłoniło mistrzów Polski do przeprowadzenia transferu definitywnego.

W ostatnim sezonie Joao Moutinho rozegrał 45 spotkań, notując cztery asysty. Już w piątek może zadebiutować w nowym zespole – Lech Poznań zagra wówczas w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy z Cracovią. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:30. W dwóch ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi drużynami górą był zespół z Poznania.

