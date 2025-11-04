Lech musiałby pobić swój rekord dwukrotnie! Oto kwota wykupu Luisa Palmy

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Lech musiałby wydać wiele milionów

Lech Poznań w tym sezonie prezentuje się dość przeciętnie. Właściwie należy powiedzieć, że piłkarze Nielsa Frederiksena grają poniżej oczekiwań i dotyczy to zarówno spotkań w PKO Ekstraklasie, jak i Lidze Konferencji Europy. Także w Pucharze Polski przeprawa z Gryfem Słupsk nie była łatwa dla Kolejorza, ale finalnie się udało.

Niemniej jeśli chodzi o ligową tabelę, to do tej pory udało się zespołowi z Wielkopolski uzbierać 21 punktów, a to przekłada się na piąte miejsce w stawce. Do pierwszego obecnie Górnika Zabrze tracą jednak osiem punktów. W Lidze Konferencji Europy lepiej nie jest, bowiem dwóch meczach na ich koncie są trzy oczka. To co może jednak cieszyć fanów Kolejorza to dobra forma Luisa Palmy, który pokazuje, że jego wypożyczenie latem się opłacało. Problem w tym, że wykupić pomocnika będzie bardzo trudno, o czym powiedział w rozmowie z „TVP Sport” Maciej Henszel.

Wszystko mianowicie przez fakt, że w umowie Honduranina zawarta jest bardzo wysoka kwota odstępnego. Chodzi bowiem o około 4,5 miliona euro. Jak zdradził przedstawiciel Lecha: – Żeby wykupić Luisa Palmę trzeba dwukrotnie pobić rekord transferowy Lecha. Tymczasem dotychczasowy rekord to 2,3 miliona euro, co jednoznacznie wskazuję na kwotę, która wydaje się być obecnie astronomiczna dla klubu z Polski.

Zobacz także: Haditaghi zrugał swojego piłkarza. „Obrzydliwy i niesportowy incydent”