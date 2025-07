Lech ma nowego gracza. Piłkarz jutro przylatuje do Poznania [NOWE INFORMACJE]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Kontuzje wymuszają działania

Lech Poznań boryka się z kontuzjami Walemarka, Hakansa i Murawskiego. W związku z tym mistrz Polski zaczął działania na rynku transferowym, aby uzupełnić te braki. I pierwsze efekty będzie można zobaczyć już jutro.



W czeskich mediach pojawiły się informacje, że do Lecha ma trafić pomocnik, numer 6. To 21-letni KenijczykTimothy Ouma, który miał ostatnio problem z regularną grą w Slavii. Z informacji goal.pl wynika, że sprawa jest już przesądzona. Jak ustaliliśmy, Ouma jutro przyleci do Poznania, aby przejść testy medyczne i podpisać roczny kontrakt.

Slavia zapłaciła za niego 2 mln euro

W umowie nie będzie prawa wykupu, bo Czesi chcieli tu wpisac bardzo wysoką klauzulę, ponad 4 mln euro. A to dla Lecha nie miałoby sensu.



Piłkarz błysnął w szwedzkim Elfsborgu,a Slavia zapłaciła za niego zimą 2 mln euro. W barwach Elfsborga dobrze spisywał się w Lidze Europy. Generalnie to bardzo mocny, silny zawodnik, bardzo agresywny w odbiorze, a kogoś takiego właśnie potrzebuje teraz Lech.



Ouma jest dwukrotnym reprezentantem Kenii. Poza ligą szwedzką, ma też, jak wspomniano, doświadczenie w europejskich pucharach. W fazie grupowej Ligi Europy rozegrał 6 spotkań, w których strzelił bramkę, a do tego zaliczył 7 spotkań i 1 gola w eliminacjach do tych rozgrywek.