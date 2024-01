Leao stoi przed szansą na wielki transfer. Miałby zastąpić Mbappe

fot. Imago/Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao stał się dla PSG kandydatem do zastąpienia Kyliana Mbappe

Jeśli Francuz latem odejdzie, paryżanie ruszą po gracza Milanu

Klauzula wykupu w jego kontrakcie wynosi aż 175 milionów euro

PSG planuje przyszłość bez Mbappe

Paris Saint-Germain powoli przygotowuje się do potencjalnego rozstania z Kylianem Mbappe. Kapitan reprezentacji Francji utrzymuje, że nie przedłuży wygasającego po sezonie kontraktu z paryskim klubem. Choć nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości, szanse na jego pozostanie na Parc des Princes są stosunkowo niewielkie. Mistrzowie Francji zastanawiają się więc, jak zastąpić swojego gwiazdora.

“Telefoot” donosi, że w przypadku odejścia Mbappe, paryżanie ruszą po Rafaela Leao. Portugalczyk już w przeszłości był łączony z przeprowadzką do Premier League lub La Ligi, a teraz pojawia się szansa na dołączenie do najlepszej drużyny Ligue 1.

Minionego lata Milan bardzo długo pracował nad zatrzymaniem Leao przy San Siro. Ostatecznie się udało – skrzydłowy podpisał nowy kontrakt, w którym zawarto klauzulę wykupu na poziomie aż 175 milionów euro. Rossoneri nie planują rozważać niższych kwot, choć wiele będzie zależało od dyspozycji reprezentanta Portugalii w drugiej części sezonu.

24-latek do tej pory zapewniał, że nie dąży do opuszczenia Milanu. Kolejny sezon bez trofeów może go natomiast skłonić do spróbowania swoich sił w innym klubie.

🚨 PSG and Newcastle are interested in a summer move for 24-year-old AC Milan forward Rafael Leão.



(Source: Telefoot) pic.twitter.com/zDLpeMkpC8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2024

