Rafael Leao już w letnim okienku transferowym może zmienić otoczenie. Gwiazda AC Milanu zbliża się do przeprowadzki do Premier League, ponieważ Arsenal zintensyfikował prace - donosi "Football Transfers".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Arsenal rusza po Rafaela Leao

Rafael Leao bez wątpienia uchodzi za czołową postać w AC Milanie. Od lat jednak Portugalczyk ma problem z ustabilizowaniem formy. Zawodnik Rossonerich potrafi przez miesiące błyszczeć formą, by nagle zaciąć się na kilka spotkań. Obecna kampania jest jednak uda w jego wykonaniu, co nie umknęło uwadze innym klubom. Coraz częściej mówi się, że 26-latek może opuścić San Siro.

Z informacji przekazanych przez „Football Transfers” dowiadujemy się, że Rafael Leao faktycznie może wkrótce zmienić barwy klubowe. W grę wchodzi bowiem potencjalna przeprowadzka do Premier League. Reprezentant Portugalii znajduje się w kręgu zainteresowań Arsenalu, który chce już latem wzmocnić zespół jego osobą.

Brytyjska prasa donosi, że Arsenal nie ma zamiaru czekać. Kanonierzy właśnie zintensyfikowali prace dążące do transferu Rafaela Leao. Mówi się, że zespół z Londynu jest gotowy wyłożyć na stół olbrzymie pieniądze. Do AC Milanu ma wpłynąć oferta za Portugalczyka, która wynosi aż 80 milionów euro. Warto zaznaczyć, że 26-latek znajduje się także na radarze Manchesteru United.

Rafael Leao w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce AC Milanu. Portugalczyk może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.