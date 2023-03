PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Lionel Messi wciąż nie przedłużył umowy z PSG, a klub chętnie sprzedałby Neymara

Dyrektor sportowy francuskiego klubu wytypował już idealnego zastępcę dla odchodzących gwiazd

Jest nim Rafael Leao, którym jednak interesują się wszystkie wielkie europejskie marki

PSG chce, by Leao wszedł w buty Neymara lub Messiego

Dyrektor sportowy Paris Saint-Germain, Luis Campos, będzie mógł wykonać swoją pracę dopiero latem. Już snuje jednak wizję drużyny na przyszły sezon. Zdaje sobie sprawę, że Leo Messi nie przedłużył jeszcze kontraktu, a zatem może już 30 czerwca odejść jako wolny zawodnik. Z kolei klub sam chętnie sprzedałby Neymara, choć ten zarzeka się, że chce pozostać w stolicy Francji.

To oznacza, że giganci Ligue 1 będą musieli znaleźć co najmniej jednego gwiazdorskiego napastnika. Dla Camposa faworyt jest tylko jeden. Mowa tu o Rafaelu Leao, który rozgrywa drugi z rzędu fenomenalny sezon w barwach AC Milanu. Jego umowa z Rossoenrimi obowiązuje zaledwie do 2024 roku. Włoskie media wciąż nie wykluczają jednak scenariusza z pozostaniem Portugalczyka na San Siro. Może być o to niezwykle ciężko, bo walczy o niego cała śmietanka europejskich klubów, z Realem Madryt i Manchesterem United na czele. Paris Saint-Germain musi być zatem gotowe na ostry bój o podpis 23-latka.

Jeśli Milan zdecyduje się latem sprzedać napastnika, prawdopodobnie zarobi na nim około sto milionów euro. Leao w tym sezonie rozegrał już 32 spotkania dla Rossonerich we wszystkich rozgrywkach. Zbliża się do double-doube; ma na koncie dziewięć bramek i dziesięć asyst.

