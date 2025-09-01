Laporte odchodzi z Al-Nassr. Zaliczy wielki powrót

Aymeric Laporte po dwóch latach odchodzi z Al-Nassr. 40-krotny reprezentant Hiszpanii wraca do Europy i dołączy do byłego klubu, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Laporte wraca do Europy

Powrót do Europy po dwóch sezonach i powrót do ukochanego klubu po nieco ponad siedmiu latach – taki scenariusz na to okienko transferowe zaproponował nam Aymeric Laporte. Środkowy obrońca w lecie 2023 roku za blisko 28 milionów euro przeniósł się z Manchesteru City do Al-Nassr, gdzie miał okazję występować między innymi z Cristiano Ronaldo. Teraz 31-latek podjął decyzję o ponownej grze na Starym Kontynencie.

Laporte po raz drugi w swojej karierze wybrał Athletic Bilbao. W barwach klubu z Kraju Basków do tej pory rozegrał 222 spotkania i teraz otrzyma szansę powiększenia tego dorobku. W sezonie 14/15 wraz z Los Leones miał okazję występować w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Teraz ekipa z San Mames znowu zakwalifikowała się do elitarnych zmagań. W fazie ligowej podopieczni Ernesto Valverde zmierzą się z Arsenalem, Borussia Dortmund, Karabachem Agdam, Newcastle, Slavią Praga, Paris Saint-Germain, Atalantą i Sportingiem.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Aymeric Laporte to Athletic Club, here we go! Back to Bilbao as he wanted.



Deal agreed right now with Al Nassr as documents being exchanged right now.



Laporte, set to travel as he rejected over 5 clubs for Athletic Club. pic.twitter.com/fwMVYMvlP6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Zdobywca Champions League z Manchesterem City w 2023 roku i pięciokrotny mistrz Anglii w zimie 2018 roku zamienił Bilbao na Etihad. Jako zawodnik Obywateli zaliczył 180 meczów. Fabrizio Romano twierdzi, że Laporte odrzucił oferty z pięciu innych klubów, a jego pierwszym wyborem pozostawał Athletic.