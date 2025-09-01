Laporte odchodzi z Al-Nassr. Zaliczy wielki powrót

Laporte wraca do Europy
Powrót do Europy po dwóch sezonach i powrót do ukochanego klubu po nieco ponad siedmiu latach – taki scenariusz na to okienko transferowe zaproponował nam Aymeric Laporte. Środkowy obrońca w lecie 2023 roku za blisko 28 milionów euro przeniósł się z Manchesteru City do Al-Nassr, gdzie miał okazję występować między innymi z Cristiano Ronaldo. Teraz 31-latek podjął decyzję o ponownej grze na Starym Kontynencie.
Laporte po raz drugi w swojej karierze wybrał Athletic Bilbao. W barwach klubu z Kraju Basków do tej pory rozegrał 222 spotkania i teraz otrzyma szansę powiększenia tego dorobku. W sezonie 14/15 wraz z Los Leones miał okazję występować w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Teraz ekipa z San Mames znowu zakwalifikowała się do elitarnych zmagań. W fazie ligowej podopieczni Ernesto Valverde zmierzą się z Arsenalem, Borussia Dortmund, Karabachem Agdam, Newcastle, Slavią Praga, Paris Saint-Germain, Atalantą i Sportingiem.
Zdobywca Champions League z Manchesterem City w 2023 roku i pięciokrotny mistrz Anglii w zimie 2018 roku zamienił Bilbao na Etihad. Jako zawodnik Obywateli zaliczył 180 meczów. Fabrizio Romano twierdzi, że Laporte odrzucił oferty z pięciu innych klubów, a jego pierwszym wyborem pozostawał Athletic.