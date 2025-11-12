Laporta chce naprawić relację z Messim. Oto pomysł prezydenta Barcelony

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona chce oddać hołd Messiemu! Planują specjalny mecz

Kiedy mówisz FC Barcelona, myślisz Leo Messi. Dla wielu kibiców katalońskiego klubu Argentyńczyk to największa legenda w historii. Dlatego też wielu sympatyków Blaugrany wciąż nie wybaczyło prezydentowi, że wymusił na piłkarzu odejście latem 2021 roku. Ze względów finansowych kontrakt nie został przedłużony, przez co ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki przeniósł się do PSG.

Aktualnie od dwóch lat występuje w MLS, gdzie broni barw Interu Miami. Ostatnio jednak niespodziewanie odwiedził Spotify Camp Nou. Obecność Messiego w Barcelonie wywołała duże poruszenia. Natomiast warto dodać, że klub nie miał pojęcia o wizycie piłkarza.

Joan Laporta w programie „El matí de Catalunya Ràdio” odniósł się do tematu odejścia Messiego z Barcelony. Prezydent klubu zdradził, że choć nie żałuje niczego, to nie wszystko wyszło, tak jakby tego chciał. Jednocześnie wyraził chęć naprawienia relacji z Messim, sugerując, że w przyszłości może odbyć się specjalny mecz, podczas którego Duma Katalonii odda hołd jednemu z najlepszych zawodników w historii.

– Nie żałuję niczego. Barcelona stoi ponad prezydentami i zawodnikami. Przyznaję, że nie poszło to tak, jak bym chciał, ale wierzę, że ten hołd może naprawić to, co wcześniej się nie udało. Zawsze to mówiliśmy. To sprawiedliwe, by mógł otrzymać najpiękniejszy hołd na świecie. Z nowo otwartym stadionem, na którym 105 tysięcy kibiców będzie mogło zobaczyć mecz poświęcony jego pamięci. Bardzo chciałbym, aby odbyło się to z zawodnikiem, który dał nam wszystko – to byłoby coś naprawdę pięknego – powiedział Joan Laporta, cytowany przez serwis Esport3.