Lamine Yamal otrzymał szaloną ofertę od europejskiego giganta!

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal kuszony przez PSG. Barcelona podjęła decyzję

PSG miało już nawiązać kontakt z Jorge Mendesem, by potwierdzić gotowość do ponownego pobicia rekordu transferowego. Przypomnijmy, że wynosi on 222 miliony euro, które w 2017 roku francuski gigant zapłacił za Neymara. W Paryżu są przekonani, że Lamine Yamal może stać się główną twarzą spektakularnego projektu sportowego.

Barcelona jednak nie zamierza nawet rozważać sprzedaży swojej największej perełki. W klubie podkreślają, że Lamine Yamal jest fundamentem zespołu Hansiego Flicka i kluczowym elementem planu odbudowy potęgi Blaugrany. Nie bez powodu tego lata Duma Katalonii wręczyła zawodnikowi koszulkę z numerem 10.

Czy Barcelona powinna sprzedać Yamala za 350 mln euro? Tak, to wyjątkowa okazja

Nie, to zbyt duża strata sportowa Tak, to wyjątkowa okazja 60%

Nie, to zbyt duża strata sportowa 40% 15+ Votes

Joan Laporta miał stanowczo odrzucić pomysł negocjacji. Prezydent Blaugrany uznał, że żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować wartości sportowej i symbolicznej młodego wychowanka. PSG jednak nie rezygnuje. Oferta w wysokości 350 mln euro ma wywierać presję na Barcelonę, która wciąż zmaga się z trudnościami finansowymi.

Na razie Yamal pozostaje nietykalny. Wszystko wskazuje na to, że jego przyszłość nadal jest związana z Camp Nou. Niemniej jednak problemy dyscyplinarne wokół 18-latka mogą doprowadzić do nieoczekiwanego konfliktu oraz zwrotu akcji. W związku z tym klub będzie chciał w najbliższym czasie okiełznać młodego gwiazdora i sprawować nad nim większą kontrolę.