Real obserwuje zdolnego wahadłowego. To on zastąpi Carvajala?

22:10, 10. marca 2026 22:47, 10. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Real Madryt powoli rozgląda się za następcą Daniego Carvajala. Jak informuje serwis DefensaCentral.com, w kręgu zainteresowań klubu z La Ligi znajduje się Kyriani Sabbe.

Dani Carvajal
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Kyriani Sabbe przyciągnął uwagę Realu Madryt

Dani Carvajal ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2026 roku. Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy stołeczny klub zaproponuje bardzo doświadczonemu prawemu obrońcy nową umowę. Wiele będzie zależało od jego dyspozycji w pozostałej części obecnej kampanii. 34-letni defensor coraz częściej zmaga się bowiem z problemami zdrowotnymi, przez co nie potrafi ustabilizować formy. Władze z Santiago Bernabeu powoli zaczynają więc rozglądać się za potencjalnym następcą jednej z legend ekipy Los Blancos.

Co prawda podczas poprzedniego letniego okienka transferowego do Realu Madryt przeniósł się Trent Alexander-Arnold, jednak w przypadku odejścia Carvajala zespół Los Galacticos będzie potrzebował jeszcze jednego jakościowego zawodnika na tę pozycję.

Jak podaje hiszpański portal „DefensaCentral.com”, jednym z kandydatów do wzmocnienia prawej strony defensywy ekipy Królewskich jest Kyriani Sabbe. 21-letni Belg imponuje formą w barwach Club Brugge, co nie umknęło uwadze skautów madryckiego giganta.

Utalentowany wahadłowy jest wychowankiem klubu z Brugii, który słynie z doskonałego szkolenia młodzieży. Juniorski reprezentant Belgii w styczniu 2023 roku awansował do pierwszego zespołu Club Brugge i z czasem stał się ważną postacią seniorskiej drużyny. W trwającym sezonie rozegrał 35 spotkań, w których zanotował trzy asysty. Jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi aktualnie około sześciu milionów euro.