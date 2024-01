Kylian Mbappe wciąż nie podjął decyzji ws. przyszłości. Według mediów gwiazdor wybiera pomiędzy PSG a Realem Madryt. Jak informuje After Foot RMC, mistrzowie Francji chcą mu zaoferować gigantyczne pieniądze.

Źródło: After Foot RMC

Źródło: After Foot RMC

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe może swobodnie wybrać swój kolejny klub

Według mediów faworytem jest Real Madryt

PSG próbuje przekonać gwiazdę wielkimi zarobkami

Kylian Mbappe kuszony przez wielkie pieniądze PSG

Kylian Mbappe w najbliższym czasie będzie mógł swobodnie wybrać miejsce do kontynuowania kariery. Kontrakt Francuza z PSG wygasa 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że od początku stycznia może rozmawiać z innymi klubami. Według mediów głównym faworytem do pozyskania gwiazdora jest Real Madryt.

Jak informuje After Foot RMC, Paris Saint-Germain nie ma zamiaru składać broni. Mistrzowie Francji planują przekonać swoją gwiazdę do pozostania w klubie. Ponoć jednym z argumentów mają być astronomiczne zarobki, opiewające na 100 milionów euro za rok gry.

Real Madryt nie może sobie pozwolić na aż tak duże wydatki. Hiszpańskie media informowały, że Królewscy zaproponują Francuzowi maksymalnie 35 milionów euro za rok.

Gdzie zagra Kylian Mbappe w przyszłym sezonie? W PSG 14% W Realu Madryt 71% W innym klubie 14% 7 + Głosy Oddaj swój głos: W PSG

W Realu Madryt

W innym klubie

Czytaj dalej: Mbappe zabrał głos w sprawie potencjalnego opuszczenia Europy