AS Roma może zdecydować się na wypożyczenie powracającego po kontuzji obrońcy. O możliwość wypożyczenia Marasha Kumbulli zapytanie złożył Hellas Werona - informuje Nicolo Schira.

Imago / Alfredo Falcone Na zdjęciu: Marash Kumbulla

Marash Kumbulla ostatnie dziewięć miesięcy był wyłączony z gry z powodu kontuzji więzadeł krzyżowych

Albańczyk wrócił do treningów

Obrońca nie figuruje w planach Daniele De Rossi’ego i szuka nowego klubu

Marash Kumbulla może wrócić do Hellasu Werona

Marash Kumbulla po dziewięciu miesiącach wrócił do treningów. AS Roma w międzyczasie zmieniła trenera, co spowodowało, że środkowy obrońca wypadł z rotacji w składzie. Daniele De Rossi nie widzi dla niego miejsca w zespole. Z tego względu Albańczyk szuka możliwości zmiany barw klubowych, aby regularnie zbierać minuty w ligowych zmaganiach.

Jak poinformował Nicolo Schira zapytanie do rzymskiego klubu ws. wypożyczenia Kumbulli złożył Hellas Werona. “Gialloblu” w zimowym oknie rozstali się z kluczowymi piłkarzami, uzupełniając klubową kasę o 41 milionów euro. W końcówce okresu transferowego chcą zatem dokonać stosownych wzmocnień, aby uniknąć spadku z Serie A.

23-latek w przeszłości występował w barwach Hellasu. Reprezentant Albanii jest wychowankiem żółto-niebieskich, a stadion Marcantonio Bentegodi opuścił w 2020 roku na rzecz obecnego klubu. Podczas pobytu w Weronie zagrał 28 spotkań.

