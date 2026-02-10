Motor Lublin w zimowym okienku pożegnał defensora. Krystian Palacz obrał kurs na Betclic 1. Ligę. Młody obrońca dołączył do Odry Opole na zasadzie transferu definitywnego.

PressFocus Na zdjęciu: Krystian Palacz

Oficjalnie: Krystian Palacz nowym zawodnikiem Odry Opole

Motor Lublin w tym sezonie jest wielką niewiadomą. Klub ostrożnie podchodzi do okienek transferowych, przez co kadra zespołu nie jest wystarczająco dobra. Podopieczni Mateusza Stolarskiego jednak radzą sobie pozytywnie, choć ambicje władz były zdecydowanie wyższe. Kibice lubelskiego zespołu natomiast wyrażają swoje niezadowolenie, że nie ma nowych piłkarzy.

Tymczasem we wtorek Motor Lublin uszczuplił swoją kadrę. Z zespołu odszedł bowiem Krystian Palacz. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przyjście młodego obrońcy ogłosiła Odra Opole. Pierwszoligowiec pozyskał defensora na zasadzie transferu definitywnego.

Krystian Palacz trwającą kampanię rozpoczynał jako podstawowy zawodnik Motoru Lublin. Defensor zaprezentował się znakomicie w starciu przeciwko Arce Gdynia. Z biegiem czasu jednak miejsce 22-latka na boisku zajął Filip Luberecki i tym samym wychowanek Lecha Poznań do końca swojej przygody w lubelskim zespole był tylko zmiennikiem. Teraz przed nim nowy rozdział w piłkarskiej karierze.

W obecnym sezonie Krystian Palacz rozegrał siedem spotkań w koszulce Motoru Lublin. Młody defensor zdołał nawet raz zaliczyć asystę. Udało mu się tego dokonać w starciu ligowym przeciwko Lechii Gdańsk.