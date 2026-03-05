Kroos surowo podsumował wielki cel transferowy Realu Madryt

Toni Kroos ostro ocenił grę Nico Schlotterbecka. Jak przekazał Bild, obrońca Borussia Dortmund jest jednym z głównych celów transferowych Realu Madryt.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Real Madryt obserwuje Schlotterbecka. Kroos nie miał wątpliwości

Real Madryt planuje wzmocnić defensywę w letnim oknie transferowym. Jednym z głównych kandydatów do transferu jest Nico Schlotterbeck, który na co dzień występuje w barwach Borussia Dortmund.

Według informacji Bild w połowie marca ma dojść do ważnego spotkania przedstawicieli madryckiego klubu z piłkarzem, podczas którego strony omówią jego przyszłość. Kontrakt niemieckiego obrońcy obowiązuje do czerwca 2027 roku, dlatego jego obecny klub chce zrobić wszystko, aby zatrzymać go w zespole.

Schlotterbeck znalazł się ostatnio w centrum uwagi po ligowym klasyku z Bayernem Monachium. Obrońca sprokurował rzut karny, który miał duży wpływ na przebieg spotkania.

Do sytuacji odniósł się były pomocnik Realu, Toni Kroos, w podcaście „Einfach mal luppen”. Niemiec nie szczędził krytyki swojemu rodakowi.

– To była mało inteligentna decyzja. Jeśli widzę, że rywal mnie minie i nie zdążę do piłki, muszę to zaakceptować – stwierdził Kroos, odnosząc się do akcji, po której Harry Kane wykorzystał rzut karny.

Były reprezentant Niemiec zaznaczył również, że w innym fragmencie meczu faul Schlotterbecka mógł nawet zakończyć się czerwoną kartką. Mimo tej krytyki defensor wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych kandydatów do wzmocnienia defensywy Realu Madryt.