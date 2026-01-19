Królewski ogłosił ws. zimowych transferów. Kadra Wisły już kompletna?

Wisła Kraków sprowadziła tej zimy Jordiego Sancheza. Jarosław Królewski sugeruje, że nie będzie kolejnych ruchów transferowych. Jest zadowolony z kształtu kadry.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła sprowadziła napastnika i na tym kończy

Wisła Kraków przygotowuje się do rundy wiosennej w Turcji. Na półmetku sezonu jest faworytem do zajęcia pierwszego miejsca i bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Ma stabilną przewagę nad resztą stawki, choć oczywiście trzeba jeszcze wykonać ogrom pracy, aby ją utrzymać. Głównym celem Białej Gwiazdy na zimowe okienko było zatrzymanie najważniejszych piłkarzy, co udało się zrealizować. Drużynę opuścił jedynie Igor Łasicki, a Wiktor Staszak i Olivier Sukiennicki udali się na wypożyczenia.

W międzyczasie do drużyny dołączył Jordi Sanchez, znany polskim kibicom z gry w Widzewie Łódź. Mariusz Jop długo apelował o transfer napastnika, który będzie charakteryzował się innym stylem gry od Angela Rodado. Wygląda na to, że transfer Hiszpana będzie jedynym przeprowadzonym tej zimy przez Wisłę Kraków. Jarosław Królewski zapowiedział, że najprawdopodobniej do kolejnych ruchów już nie dojdzie.

Kibiców ciekawiła w szczególności kwestia wzmocnień na skrzydle po tym, jak kontuzji nabawił się Marko Bozić. Królewski zasugerował jednak, że do zdrowia wraca Rafał Mikulec, który w razie konieczności może zagrać właśnie na boku pomocy. Wiśle udało się też dogadać z Filipem Baniowskim, który finalnie przedłuży wygasającą umowę i będzie wiosną do dyspozycji trenera Jopa..