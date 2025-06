Korona Kielce sprowadziła nowego pomocnika, ustanawiając tym samym rekord transferowy. Do zespołu dołączył Tamar Svetlin, który podpisał czteroletni kontrakt.

Korona ma pomocnika. Wydała prawie milion euro

Korona Kielce kontynuuje transferową ofensywę. Po sprzedaży Mariusza Fornalczyka do Widzewa Łódź ma pieniądze na wzmocnienia. Do tej pory pozyskano Jakuba Budnickiego, Viktora Popova, Nikodema Niskiego oraz Vladimira Nikolova. W Kielcach pojawił się również pomocnika, o którego zabiegał wcześniej Raków Częstochowa. W piątkowy wieczór potwierdzono hitowy transfer Tamara Svetlina. Nieoficjalnie mówi się, że Korona ustanowiła tym samym nowy rekord, gdyż nigdy dotąd nie wydała takich pieniędzy na jednego zawodnika.

Svetlin miał kosztować Koronę blisko milion euro. 23-letni ofensywny pomocnik podpisał czteroletni kontrakt, który będzie ważny do połowy 2029 roku. To kolejny ruch, który potwierdza, że Korona do przyszłego sezonu podchodzi ze sporymi oczekiwaniami.

Trzykrotny reprezentant Słowenii zapowiada się na duże wzmocnienie ekipy Jacka Zielińskiego. Może występować zarówno w środku pola, jak i na skrzydłach. W sezonie 2024/2025 uzbierał dla NK Celje dziewięć bramek oraz trzy asysty w 47 występach. Rozegrał 12 meczów w Lidze Konferencji, trafiając czterokrotnie do siatki.

🆕 Tamar Svetlin nowym zawodnikiem Korony Kielce!



Witamy na pokładzie i życzymy powodzenia! 🟡🔴 pic.twitter.com/vBw1kAJcfD — Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 27, 2025

Dla Svetlina będzie to pierwszy zagraniczny zespół. Od 2021 roku był związany z Celje, w międzyczasie spędzając rok na wypożyczeniu w NK Bravo.