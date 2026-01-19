Korona Kielce sprowadziła pomocnika. Ciekawy transfer w Ekstraklasie

Korona Kielce dokonała kolejnego wzmocnienia przed rundą wiosenną. Nowym zawodnikiem Żółto-Czerwonych został Simon Gustafson, który do niedawna był związany z BK Hacken.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Simon Gustafson dołączył do Korony. Kontrakt do 2027 roku

Korona Kielce jest aktywna podczas zimowego okna transferowego. Wcześniej do zespołu Jacka Zielińskiego dołączył długo wyczekiwany napastnik Mariusz Stępiński, który przeniósł się z cypryjskiej Omonii Nikozja. W poniedziałek klub ogłosił kolejne wzmocnienie. Nowym piłkarzem został Simon Gustafson.

31-letni środkowy pomocnik dołącza do Korony na zasadzie wolnego transferu, a podpisany kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Szwed przenosi się do Kielc po wygaśnięciu umowy z BK Hacken, którego barwy reprezentował w ostatnich sezonach.

Gustafson ma za sobą bogatą karierę zagraniczną. Występował m.in. w Holandii, gdzie reprezentował Feyenoord Rotterdam, FC Utrecht oraz Rodę JC Kerkrade. Łącznie na boiskach Eredivisie rozegrał 146 spotkań, w których zdobył 32 bramki. W szwedzkiej lidze zanotował natomiast 142 występy i strzelił 25 goli. W 2017 roku jako zawodnik Feyenoordu sięgnął po mistrzostwo Holandii.

Nowy pomocnik Korony może pochwalić się również doświadczeniem reprezentacyjnym. Ma na koncie dwa występy w seniorskiej reprezentacji Szwecji, a wcześniej rozegrał dziewięć spotkań w kadrze do lat 21, w których zdobył trzy bramki. W 2015 roku sięgnął z młodzieżową reprezentacją po mistrzostwo Europy U-21.

– Myślę, że to ciekawa liga na dobrym poziomie ze świetną atmosferą na trybunach. Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie na mnie ciążyć spora presja i oczekiwania. Ale sam sobie też ją nakładam. Jestem osobą bardzo ambitną. Również wiele od siebie oczekuję – zaznaczył Gustafson.