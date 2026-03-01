Koopmeiners na liście życzeń giganta. Tego nikt się nie spodziewał

Juventus przygotowuje się do hitu z Romą, a w centrum uwagi znalazł się Teun Koopmeiners. Według "Tuttosport" Holender może zagrać nie tylko o swoją rolę w ekipie Starej Damy, lecz także o przyszłość.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Koopmeiners gra o swoją przyszłość

Juventus zmierzy się z Romą w kluczowym spotkaniu 27 kolejki Serie A. Stawką jest walka o miejsce w Lidze Mistrzów, ale dla Koopmeinersa to coś więcej. Manuel Locatelli jest zawieszony po żółtej kartce z Como, dlatego to właśnie Holender ma wystąpić obok Khephrena Thurama przed linią obrony.

Dla pomocnika to kolejna szansa po bardzo trudnym okresie. Ostatnio jednak dał sygnały poprawy formy. Strzelił dwa gole w pierwszym meczu barażowym Ligi Mistrzów z Galatasaray, choć Juventus przegrał 2:5 i odpadł po rewanżu w Turynie. W drugim spotkaniu zanotował asystę przy trafieniu Westona McKenniego na 3:0.

Na jego drodze stanie Gian Piero Gasperini, z którym przeżył najlepsze chwile w Atalancie. W latach 2021 do 2024 rozegrał 129 meczów i zdobył 29 bramek oraz zaliczył 15 asyst, a zwieńczeniem był triumf w Lidze Europy. – Nie jest prawdą, że zawodnicy, których trenowałem, potem grają gorzej gdzie indziej. Nie wiem, dlaczego Koop nie dał z siebie maksimum, zmiennych jest wiele. Na pewno był ważnym i silnym graczem tamtej Atalanty – powiedział trener.

Według Tuttosport Roma umieściła Holendra na swojej liście życzeń na lato. Transfer może nabrać tempa, jeśli Rzymianie awansują do Ligi Mistrzów. Juventus nie zamyka się na sprzedaż, lecz oczekuje oferty nie niższej niż 30 milionów euro, aby uniknąć bolesnej straty finansowej.

