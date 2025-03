Konkurencja w Realu za mocna? Brazylijczyk rozważa zaskakujący ruch!

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Endrick może zamienić Real Madryt na Real Sociedad

Endrick to zawodnik, z którym wiązane są duże nadzieje. 13-krotny reprezentant Brazylii trafił do ekipy z Palmeiras w lipcu 2024 roku za ponad 47 milionów euro. Niemniej w szeregach giganta La Liga gracz nie otrzymuje tylu okazji do gry, na ile sam by liczył. W związku z tym możliwy jest scenariusz związany ze zmianą pracodawcy. Interesujące wieści przekazał portal TodoFichajes.com.

Źródło ujawniło, że Real Sociedad zainteresował się graczem Los Blancos. Endrick w zespole trenera Carlo Ancelottiego nie potrafił przebić się na stałe do składu, co tak naprawdę nie może dziwić, mając na względzie to jaka jest konkurencja w Realu. O sile ofensywnej Królewskich decydują dzisiaj między inymi: Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Vinicius Junior. Możliwe jest zatem szukanie nowych wyzwań.

Baskowie mieliby zamiar wypożyczyć Endricka na dwa lata. Chociaż mało prawdopodobne według TodoFichajes.com jest to, że piłkarz może rozstać się z Realem na dłużej niż jeden sezon. W każdym razie jasne jest, że na dzisiaj stołeczny klub nie prowadzi żadnych negocjacji, dotyczących zawodnika, chcąc poświęcić temu czas dopiero po zakończeniu sezonu.

W tej kampanii Endrick wystąpił w 28 meczach, notując w nich sześć trafień. Na boisku spędził 496 minut. Rynkowa wartość gracza kształtuje się dzisiaj w wysokości 40 milionów euro.

