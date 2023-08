IMAGO / Team 2 Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Pavard chce odejść do Interu Mediolan

Francuz porozumiał się już z Nerazzurrimi w sprawie kontraktu

Bayern nie znalazł jeszcze jego następcy

Inter walczy o Pavarda, ale Bayern musi znaleźć jego następcę

Pavard naciska na przejście do Interu Mediolan, co potwierdził w sobotę wieczorem dyrektor Nerazzurrich, Beppe Marotta. Jednak oba kluby nie osiągnęły jeszcze ostatecznego porozumienia w sprawie opłaty za transfer obrońcy, a ponadto Bayern Monachium przed sprzedażą Francuza musi znaleźć jego następcę.

Według francuskiej gazety L’Equipe, Inter ma zamiar podnieść swoją ofertę za mistrza świata z 2018 roku. Ich pierwsza propozycja była warta 25 mln euro plus 5 mln euro dodatków, ale została odrzucona, więc Nerazzurri podniosą ją teraz do 28 mln euro plus 5 mln euro premii.

Jednak nawet jeśli Bayern zaakceptuje ofertę Interu, nie pozwolą Pavardowi odejść, dopóki nie znajdą następcy. Francuskie media donoszą, że Bayern sprawdził dostępność Walkera w Manchesterze City, ale mistrzowie Premier League nie chcą sprzedawać reprezentanta Anglii.

Giovanni Branchini, słynny włoski agent pracujący jako pośrednik w sprawie Pavarda, powiedział, że defensor był „bardzo blisko” dołączenia do Nerazzurrich, ale sprawa zaczyna się komplikować. Kontrakt Pavarda z Bayernem Monachium wygasa w czerwcu 2024 roku.

