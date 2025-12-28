Kochalski podjął decyzję w sprawie przyszłości w Karabachu

Mateusz Kochalski dzięki fantastycznej postawie w Lidze Mistrzów wzbudził zainteresowanie m.in. Borussii Dortmund. Jak donosi serwis sportal.az Polak zdecydował, że zostanie w Karabachu Agdam.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski dokończy sezon w Karabachu Agdam

Mateusz Kochalski w pierwszej części sezonu stał się jednym z największych objawień, jeśli chodzi o polskich zawodników w europejskich pucharach. Razem z Karabachem Agdam osiąga bardzo dobre wyniki w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po sześciu meczach mają na swoim koncie siedem punktów. Złożyły się na to dwa zwycięstwa (Benfica i Kopenhaga) oraz jeden remis (Chelsea).

Kochalski w prawie każdym meczu grał na bardzo wysokim poziomie. W starciu z Napoli obronił nawet rzut karny, co przyciągnęło uwagę czołowych klubów w Europie. Niedługo potem media rozpisywały się o potencjalnym transferze do Borussii Dortmund.

Ostatnio jeden z tamtejszych dziennikarzy wycenił Kochalskiego na ok. 2,5-3 mln euro. Choć budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym, to według najnowszych informacji w styczniu nie planuje zmieniać klubu. Według serwisu sportal.az Kochalski zdecydował się zostać w Karabachu Agdam przynajmniej do końca sezonu.

Karabach sprowadził 25-latka latem ubiegłego roku, płacąc za niego Stali Mielec ok. 900 tysięcy euro. Łącznie w klubie z Azerbejdżanu rozegrał 48 meczów, w których 19 razy zachował czyste konto. Wcześniej grał m.in. w Legii Warszawa i Radomiaku Radom.