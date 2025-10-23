Tottenham Hotspur chce gwiazdkę Manchesteru United

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Kobbie Mainoo na radarze Tottenhamu Hotspur

Kobbie Mainoo w obecnym sezonie pełni głównie rolę rezerwowego w Manchesterze United, dlatego coraz głośniej mówi się o jego możliwym odejściu w trakcie najbliższego zimowego okienka transferowego. 20-letni pomocnik był bliski zmiany otoczenia już latem, jednak ostatecznie pozostał na Old Trafford, licząc, że pod wodzą Rubena Amorima będzie otrzymywał więcej minut na boisku. Niestety, sytuacja nie uległa żadnej poprawie, a młody Anglik zazwyczaj znajduje się poza wyjściowym składem ekipy Czerwonych Diabłów.

Ruben Amorim konsekwentnie stawia bowiem na innych zawodników w środku pola swojej drużyny. Jak donosi portal „Daily Briefing”, zainteresowanie Kobbiem Mainoo wykazuje Tottenham Hotspur. Trener zespołu Kogutów – Thomas Frank – jest podobno wielkim zwolennikiem talentu 20-latka i chętnie widziałby go w Londynie. W grę ma wchodzić półroczne wypożyczenie, ponieważ Manchester United nie zamierza definitywnie pozbywać się swojego wychowanka, w którym nadal widzi duży potencjał rozwojowy.

Sytuację młodego pomocnika bacznie obserwują również SSC Napoli oraz FC Barcelona. Włosi i Hiszpanie także rozważają jego sprowadzenie. Dziesięciokrotny reprezentant Anglii awansował do pierwszego zespołu Manchesteru United na początku 2023 roku – od tego czasu rozegrał 79 spotkań, zdobywając 7 bramek oraz notując 3 asysty. Kontrakt piłkarza obowiązuje do 2027 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro. 20-latek jest jednym z najbardziej perspektywicznych pomocników młodego pokolenia.