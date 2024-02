W czwartkowy wieczór doszło do zamieszania na linii Olympique Lyon – West Ham United. Transfer Saida Benrahmy nie doszedł do skutku, mimo że francuski klub, a także sam zawodnik, podpisali stosowne papiery. Działacze Lyon obwiniają West Ham United i idą ze sprawą do FIFA.

Said Benrahma

28-letni skrzydłowy West Hamu United był jeszcze w czwartek wieczorem przekonany, że przeniesie się do francuskiej Ligue 1. Przeszedł bowiem w Lyonie pomyślnie testy medyczne. Zarówno on, jak i sam klub podpisali wynegocjowane wcześniej dokumenty. Mijały jednak godziny, a odpowiedź z West Hamu United, który miał odesłać swoje papiery, nie nadeszła.

Ostatecznie z powodu Anglików nie udało się zarejestrować tego transferu przed końcem zimowego okienka. Lyon, jak donosi Fabrizio Romano, nie zamierza jednak tak łatwo się poddawać. Francuzi składają apelację do FIFA i liczą na to, że transfer zostanie ostatecznie uznany.

Lyon, którego właścicielem jest współwłaściciel Crystal Palace, John Textor’s Eagle Football Holdings, oświadczył, że: „zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich procedur niezbędnych do zatwierdzenia transakcji w późniejszym terminie oraz, jeśli to konieczne, do pociągnięcia do odpowiedzialności West Ham”.

Benrahma dołączył do Młotów w październiku 2020 roku, a jego obecna umowa wygasa za dwa lata.

