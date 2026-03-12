Klub Premier League podjął decyzję ws. transferu Rodrygo

08:40, 12. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Nicolo Schira

Tottenham wycofał się z planów transferu Rodrygo. Jak informuje dziennikarz Nicolo Schira, decyzja zapadła po poważnej kontuzji napastnika Realu Madryt.

Rodrygo
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Tottenham rezygnuje z transferu Rodrygo

Rodrygo był jednym z piłkarzy, których Tottenham obserwował przed letnim oknem transferowym. Klub z północnego Londynu poważnie analizował możliwość sprowadzenia skrzydłowego Realu Madryt.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza transferowego Nicolòo Schirę temat ten został jednak zamknięty. Tottenham zdecydował się wycofać z negocjacji dotyczących Brazylijczyka.

Kontuzja zmieniła plany klubu

Kluczowy wpływ na decyzję londyńskiego klubu miała poważna kontuzja zawodnika. Rodrygo zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co oznacza wielomiesięczną przerwę w grze.

Tego typu uraz wymaga długiej rehabilitacji, dlatego Tottenham nie chce podejmować ryzyka transferowego. Klub z Premier League zaczął już rozglądać się za innymi kandydatami do wzmocnienia ataku.

Dla samego piłkarza to duży cios. Rodrygo w ostatnich sezonach był jedną z ważniejszych postaci ofensywy Królewskich i wielokrotnie błyszczał w kluczowych meczach Ligi Mistrzów.

Kontuzja oznacza również, że Brazylijczyk najpewniej nie zagra na mundialu w 2026 roku. Dlatego na razie jego priorytetem pozostaje powrót do pełnej sprawności i prawdopodobnie dalsza gra w Realu Madryt.

