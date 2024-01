W amerykańskich mediach pojawiły się informacje, jakoby Chicago Fire miało zabiegać o Roberta Lewandowskiego. Do spekulacji odniósł się sam szkoleniowiec drużyny z Illinois, Frank Klopas. - Każdy klub w MLS chciałby pozyskać takiego napastnika jak on – powiedział.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski pojawił się w spekulacjach dot. transferu do MLS

Polak nie błyszczy w tym sezonie tak jak w poprzednich

Lewandowski ma jeszcze dwa lata do wygaśnięcia kontraktu

Chicago Fire zainteresowane Lewandowskim?

Gdy na łamach takich mediów jak Pro Soccer Wire napisano o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, dziennikarze od razu udali się po komentarz do dowodzącego drużyną z Ilinois Franka Klopasa. Ten szybko uciął wszelkie spekulacje mówiąc, że Lewandowski nie znajduje się obecnie w planach ekipy z Chicago.

– Każdy klub w MLS chciałby pozyskać takiego napastnika jak on – powiedział Klopas. – Niestety, w naszym przypadku będzie to niewykonalne. Lewandowski ma nadal dwa lata kontraktu z Barceloną. Hiszpanie płacili za niego ponad 50 milionów dolarów i nie sądzę, by taki zawodnik w najbliższym czasie wybierał się do Stanów Zjednoczonych – dodał.

Lewandowski nie błyszczy w tym sezonie tak jak w poprzednim. Prawdziwy kryzys formy miał zwłaszcza w drugiej połowie 2023 roku. W ostatnich meczach Polak wyglądał już nieco lepiej. Zdobywał gole w meczach Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt i w Pucharze Króla przeciwko Athleticowi Bilbao. Barca oba te mecze jednak przegrała.

Sam Lewandowski nie wypowiada się publicznie o chęci zmiany klubu. W mediach spekuluje się, ze mógłby rozważyć grę w MLS lub Arabii Saudyjskiej.

Polaka na boisku zobaczymy ponownie w ten weekend. Barca zagra w sobotę na własnym boisku w La Liga z Villarrealem.

Czytaj także: Sergio Aguero o Lewandowskim. „Nie lekceważcie go”