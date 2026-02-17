Klopp z sensacyjną ofertą od Man United?! Klub odpowiada

Manchester United poszukuje trenera, który docelowo zastąpi Rubena Amorima. Agent Juergena Kloppa zasugerował, że właśnie do niego zgłosił się angielski klub. Ten jednak zaprzecza - informuje Sky Sports.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Manchester United zaprzecza kontaktom z Kloppem

Manchester United na początku stycznia zdecydował o zwolnieniu Rubena Amorima. Do końca sezonu zastępuje go Michael Carrick, pod wodzą którego zespół niespodziewanie się odbudował. Zdobył aż 13 punktów w pięciu meczach, ogrywając chociażby Manchester City, Arsenal czy Tottenham. To wyniki godne pochwały, zwłaszcza mając na uwadze dotychczasowe problemy Czerwonych Diabłów.

Świetna forma pod wodzą Carricka nie przesądza jednak o jego pozostaniu na Old Trafford również w kolejnym sezonie. Manchester United wciąż poszukuje trenera, który docelowo zastąpi Amorima. Niedawno w temacie wypowiedział się Marc Kosicke, agent Juergena Kloppa. Otwarcie przyznał, że Czerwone Diabły zgłosiły się po jego klienta, ale ten po odejściu z Liverpoolu nie zamierza trenować żadnego innego angielskiego klubu.

Czy Klopp faktycznie jest kandydatem na nowego trenera Manchesteru United? Sky Sports postanowiło dowiedzieć się tego u źródła i zweryfikować wypowiedź agenta. Twierdzi, że w klubie nie ma tematu zatrudnienia niemieckiego szkoleniowca. W tej chwili poddana analizie jest praca Carricka, który oczywiście może utrzymać się na tym stanowisku na dłużej.

Klopp od roku pracuje w piłkarskich strukturach Red Bulla. Choć cieszy się nową rolą, regularnie jest łączony z powrotem do pracy trenerskiej. Na radarach ma go chociażby Real Madryt.