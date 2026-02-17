Klopp z sensacyjną ofertą od Man United?! Klub odpowiada

11:23, 17. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sports

Manchester United poszukuje trenera, który docelowo zastąpi Rubena Amorima. Agent Juergena Kloppa zasugerował, że właśnie do niego zgłosił się angielski klub. Ten jednak zaprzecza - informuje Sky Sports.

Jurgen Klopp
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Manchester United zaprzecza kontaktom z Kloppem

Manchester United na początku stycznia zdecydował o zwolnieniu Rubena Amorima. Do końca sezonu zastępuje go Michael Carrick, pod wodzą którego zespół niespodziewanie się odbudował. Zdobył aż 13 punktów w pięciu meczach, ogrywając chociażby Manchester City, Arsenal czy Tottenham. To wyniki godne pochwały, zwłaszcza mając na uwadze dotychczasowe problemy Czerwonych Diabłów.

Świetna forma pod wodzą Carricka nie przesądza jednak o jego pozostaniu na Old Trafford również w kolejnym sezonie. Manchester United wciąż poszukuje trenera, który docelowo zastąpi Amorima. Niedawno w temacie wypowiedział się Marc Kosicke, agent Juergena Kloppa. Otwarcie przyznał, że Czerwone Diabły zgłosiły się po jego klienta, ale ten po odejściu z Liverpoolu nie zamierza trenować żadnego innego angielskiego klubu.

Czy Klopp faktycznie jest kandydatem na nowego trenera Manchesteru United? Sky Sports postanowiło dowiedzieć się tego u źródła i zweryfikować wypowiedź agenta. Twierdzi, że w klubie nie ma tematu zatrudnienia niemieckiego szkoleniowca. W tej chwili poddana analizie jest praca Carricka, który oczywiście może utrzymać się na tym stanowisku na dłużej.

Klopp od roku pracuje w piłkarskich strukturach Red Bulla. Choć cieszy się nową rolą, regularnie jest łączony z powrotem do pracy trenerskiej. Na radarach ma go chociażby Real Madryt.